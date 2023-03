Bestelbusje en auto botsen op N256 bij Katseveer

Franse energie­reus EDF spekt de arme regio Somerset: ‘De nieuwe kerncentra­le is een zegen’

Vertragingen en kosten die de pan uit rijzen. De kerncentrale die het Franse staatsbedrijf EDF in het zuidwesten van Engeland bouwt komt vaak negatief in het nieuws. Maar de lokale bevolking hoor je niet klagen. ,,De kerncentrale is een zegen voor Somerset.”