Bevelandse gemeenten maken haast met flexwoningen: overeenkomst gesloten met Beveland Wonen

Fracties verbaasd over kritiek CDA op stopzetten subsidie voetbal­toer­nooi: ‘CDA zat zelf in het college!’

Dat uitgerekend het CDA aan de bel trekt over het stopzetten van de subsidie voor het jeugdkerstzaalvoetbaltoernooi in Goes heeft andere fracties in de gemeenteraad nogal verbaasd.

9 januari