Bevelandse schuldhulpverleners helpen steeds meer mensen: ‘We proberen wat rust te brengen’

SHV staat voor schuldhulpvrijwilligers. Bij de Bevelandse afdeling van SHV Zeeland - onderdeel van het Leger des Heils - zijn pakweg veertig vrijwilligers actief om mensen bij te staan die in de schulden zitten of juist willen voorkomen dat ze in die situatie belanden. ,,Het is dankbaar werk”, zegt vrijwilliger Annette, die nu vijf jaar actief is en al bij veel gezinnen over de vloer kwam. ,,Dat er iemand is die helpt en waar ze op kunnen terugvallen, geeft mensen vaak een stukje rust.”