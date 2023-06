Bewolkte dag in Goes

Aanvoerder Wout Vink weet het zeker: Kapelle heeft genoeg kwaliteit om via finale te handhaven

Na een wisselvalig seizoen moet Kapelle zich in de finale van de nacompetitie zien te redden. De naar promotie hunkerende vierdeklasser VVC’68 uit Halsteren is zaterdag op het neutrale terrein in Sint-Annaland de tegenstander. Kapelle-aanvoerder Wout Vink heeft vertrouwen in een goede afloop. ,,We hebben voldoende kwaliteit en moeten ons kopje erbij houden.’’