Calvijn College zet zinnen op nieuwe school in het Goese stationsgebied

In het stationsgebied - meer specifiek aan het Stationspark - heeft de school nu overigens al een relatief kleine dependance zitten, net als in de wijk Noordhoek. De hoofdvestiging van de school zit aan Klein Frankrijk, waarmee er in de stad dus drie locaties zijn. ,,Dat is een ingewikkelde situatie en bovendien weinig efficiënt’’, zegt voorzitter Jan Bakker van het college van bestuur. ,,Docenten pendelen heen en weer en we hebben op drie locaties conciërges en receptionistes nodig’’, geeft hij als voorbeelden daarvan. In een nieuw schoolgebouw in de buurt van het station zou alles kunnen samenkomen.