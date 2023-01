Carlos de Jonge gaat weer voor vierde seizoen bij bekende liefde

John Dane vertrekt als topman van de HZ: ‘Ik denk elke dag: wow, ik ga naar de HZ toe’

Het was geen alledaagse overstap: John Dane was manager bij een havenbedrijf en werd bestuurder in het onderwijs. Nu neemt hij afscheid als topman van de HZ. ,,De hogeschool heeft me een ander mens gemaakt.”

2 januari