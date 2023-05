Coronatests leggen Adrz geen windeieren, maar dat geld is hard nodig

Net als in 2021 bleek de coronapandemie financieel gezien gunstig uit te pakken voor het ziekenhuis. Dat is te danken aan de coronatests die in het laboratorium werden uitgevoerd. Adrz won een landelijke aanbesteding om dat te doen voor diverse GGD’en. Vorig jaar werden bijna 400.000 tests gedaan.

Bovendien leverde het ziekenhuis - met locaties in Goes, Vlissingen en Zierikzee - vorig jaar veel zorg, wat voor extra inkomsten zorgde. Het financieel resultaat kwam uiteindelijk uit op 9,4 miljoen euro, twee miljoen meer dan in 2021. Dankzij de gunstige cijfers hoefde Adrz geen gebruik te maken van de landelijke steunregeling die vanwege de coronapandemie in het leven was geroepen.