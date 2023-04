Daan Schouw (20) van Luctor Heinkenszand naar Kloetinge: ‘Ik heb enorm zin in dit avontuur’

Boef (15) en vrienden bieden burgemees­ter Kapelle petitie aan tegen verbod springen bij sluis Wemeldinge

Jongerenwerker Souliman Abali geeft zes jongens een boks. ,,Jullie zijn toch niet zenuwachtig hé? Een burgemeester is ook gewoon maar een mens.” Boef de Vilder (15) glimlacht, met vijf vrienden gaat hij zo een petitie overhandigen aan de burgemeester van Kapelle. Hun doel is het verbod om het water in te springen bij de sluis van Wemeldinge ongedaan te maken.