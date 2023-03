De bekendste modezaak van Goes sluit na familieruzie. Vaste klanten gaan het Beva Huis missen: ‘Je werd altijd fijn geholpen’

Dano Lourens kent prima zondag: twee goals en drie punten

Een ruime overwinning (0-6), drie punten en twee doelpunten. Dano Lourens beleefde een prima zondagmiddag. De aanvaller ging met Jong Sparta in de tweede divisie op bezoek bij hekkensluiter OFC en deed maar weer eens waar hij goed in is: scoren.