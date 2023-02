De rode draad van Lizo Koppejan (CU): niet uitsluiten maar verbinden

Zijn vader zat jarenlang in de Vlissingse gemeenteraad voor de RPCU (Rechts Protestants Christelijke Unie) en zijn broer was politiek verslaggever voor Omroep Zeeland. In de steunfractie verleende hij zelf hand- en spandiensten aan de SGP/CU in Goes. Zodoende is Lizo Koppejan behoorlijk ingevoerd in wat er speelt in politiek Zeeland.