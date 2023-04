Dennis uit Goes betreedt het walhalla van de striptekenaars: ‘Ooit wil ik mee tekenen aan X-Men’

Je zou kunnen zeggen dat hij al over die drempel heen is, want onlangs heeft een uitgeverij in Amerika een comic (een strip, dus) van zijn hand uitgegeven. Wat Dennis (37) betreft is dat nog maar het begin. Hij droomt ervan om ooit mee te mogen tekenen aan grote Amerikaanse strips als X-Men, Batman of Spiderman. Daar gaat hij helemaal voor. ,,Ik ben supergepassioneerd en snap nooit zo goed dat sommige andere mensen niet hun grote droom najagen en daar alles voor doen. Ik wil later, als ik oud ben, geen spijt hebben van de dingen die ik niet heb gedaan.”