Deur van de Goese coffeeshop gaat weer open voor mensen uit het buitenland

Teun Toebes in het theater: ‘Ons beeld van dementie is gifzwart’

Teun Toebes is een uniek persoon, een gezonde jonge man met een missie. In zijn theatershow beschrijft hij op ontwapenende wijze het leven op de gesloten afdeling van een verpleeghuis en hoe ontroerende gesprekken uitmonden in vriendschappen. ,,Onbegrijpelijk dat we mensen met dementie onderwerpen aan uitsluiting en identiteitsverlies. Ik breng mijn hartenkreet in het theater.”