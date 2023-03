Discotheeksfeer in het theater: ‘Het is een grote ode aan de dansvloer’

Twaalf dansers van Stichting Dansz uit Goes dansen volgende week donderdag mee in de interactieve voorstelling God is a DJ van het professionele Dansgezelschap Sally uit Maastricht. ,,De muziek bepaalt het verloop van de avond. Het is een grote ode aan de dansvloer.”