Dit is hoeveel taakstraffen er zijn uitgedeeld in het arrondissement Zeeland - West-Brabant

Vertrouwen opdoen in het schoolres­tau­rant: ‘We horen dat we kunnen concurre­ren met echte restau­rants’

Ze stralen bij het bereiden en uitserveren van het menu; de leerlingen van Atalant in Middelburg. Vijf keer per jaar ontvangen ze gasten in hun schoolrestaurant. Het gaat er zeer professioneel aan toe in dit restaurant en dat is precies de bedoeling. Zo leren ze namelijk om het geleerde in de praktijk te brengen en echt iets goeds neer te zetten.