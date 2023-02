Door de ruimte vliegen in de SpaceBuzz met André Kuipers; 'Oh joh, wat is dat gaaf!’

,,Wouw eeh! Dat zijn allemaal lichtjes", roept Finn als hij met zijn virtual reality-bril op zijn hoofd is begonnen aan zijn reis door de ruimte. De SpaceBuzz wordt van de aarde gelanceerd en vliegt daarna over een donkere aardbol heen. Overal zijn lichtjes te zien. ,,Daar wonen de mensen", legt commandant Kuipers uit. Even later gaat het ruimteschip naar de kant van de aarde waar het al dag is. ,,Oh joh, kijk nou", roept Finn. ,,Het wordt licht. Wat gaaf!"