Drie Zeeuwse rensters naar eerste Ronde van de Toekomst; Van Anrooij gaat voor goed klassement

Pattinama-Kerkhove staat slechts drie games af op weg naar Spaanse kwartfina­le

Een tweede toernooizege op rij voor Tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove? Het zou zomaar kunnen. Want ook donderdag liet ze nog maar eens zien uitstekend in vorm te zijn. In de tweede ronde van het ITF-toernooi in Vigo, kende de Zeeuwse geen enkele moeite met de Spaanse qualifier Maria Garcia Cid: 6-3 en 6-0.