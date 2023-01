Dubbele dubbelslag voor Fransman Boris Maillard bij Supercross Goes

De mensen die binnen waren, zagen rond middernacht een wervelende finale van de Inters. De Franse coureurs domineerden in die hoogste categorie en van hen was Boris Maillard een klasse apart. Hij leidde bijna van start tot finish; al in de eerste van de achttien rondes schoof hij op naar voren en daarna liet hij de kruimels over voor de rest. Sommigen crossers dubbelde hij al na een paar omlopen.