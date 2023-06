Eerste Zeeuwse hittegolf van 2023 is een feit

Saïd Bouzambou naar finale in play-offs om landstitel, treffen met zijn oud-trai­ner nog altijd mogelijk

Saïd Bouzambou is met FC Eindhoven zeker van een plek in de finale van de play-offs om de landstitel in het zaalvoetbal. De Vlissinger en zijn ploeg wonnen met 5-3 van ASV Lebo, nadat het eerste duel ook al werd gewonnen. Na de 2-4-winst op Hovocubo kan Hicham Benhammou met zijn Tigers Roermond zich ook nog plaatsen voor de finale.