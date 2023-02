Einde aan coronatijd, maar van feestjes en dansende mensen in de Zeeuwse straten is geen sprake

Voor Werner Verhaegen uit 's-Heer Hendrikskinderen was corona in februari vorig jaar al afgelopen: ,,Toen carnaval weer mocht! Sindsdien is er wat mij betreft niks meer aan de hand.” Over vier weken wordt hij 24. Hij herinnert zich het begin van de epidemie nog goed: het verjaardagsfeest moest worden afgeblazen. Wat volgde was een eentonige en saaie tijd, zegt de werknemer van Damen Shipyards. ,,Opeens zat je alleen nog maar in je studentenhuis. Je kon niet uitgaan. Het enige wat ik deed was studeren en werken, bij de Lidl.” Aan één coronadingetje denkt hij met veel plezier terug: ,,Amigos! Ja, dat was een heel toffe app. Dan plaatste je een oproep: ‘Morgenavond feestje in ons studentenhuis’ en dan belde er die avond om de vijf minuten iemand aan. Volkomen vreemden ook. Dat waren leuke feestjes.”