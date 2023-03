Familieruzie over één miljoen leidt tot ondergang Beva Huis, de bekendste kledingwinkel van Goes

Ewald Bos (50) is de derde generatie in het Beva Huis dat staat voor Betere Vakkleding. Zijn opa begint in 1938 de winkel waar na de oorlog de eerste spijkerbroek van Goes over de toonbank gaat. Zijn ouders nemen de zaak over. Zoon Ewald doet een particuliere opleiding voor autoverkoper, maar in de showroom merkt hij dat dat niet zijn ding is. Hij volgt ook een hbo-opleiding small business in Haarlem. Zijn moeder ziet een plek voor Ewald in de zaak. Daar voelt hij zelf ook wel voor.