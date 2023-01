Geen flauwe, opgewarmde hap meer: Zeeuwse ouderen smullen weer van vers eten

Zeeuwse Dubbel D, De Dijk Tribute­band straalt bij SBS6 vanaf zaterdag 7 januari

Dubbel D-zanger Eric Holm was bij het afscheidsconcert van De Dijk in de Ziggo Dome. Nog één keer zag hij zijn held Huub van der Lubbe live zingen. En misschien is Holm in april zelf wel te zien als zanger in de Ziggo dome. Als zijn band Dubbel D tenminste de finale haalt van SBS6-programma The Tribute - Battle of the bands. Dan mag Holm straks zelf De Dijk-nummers zingen in de Ziggo Dome.

3 januari