Geen schorsing voor Goes-aanvaller Claude de Smit, rode kaart geseponeerd

Hoe een oude boomgaard plaatsmaak­te voor een zorgcen­trum met kinderop­vang en bed-and-break­fast

Nieuw landgoed met zorg voor ouderen, kopte deze krant in mei 2006. Daarmee werd landgoed Rijckholt in Geersdijk bedoeld. Niet veel later werd er daadwerkelijk zorg geboden. Nu, ruim vijftien jaar later, is de voormalige boomgaard veranderd in particulier zorgcentrum.