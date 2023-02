Gegevens bezoekers DaVinci bioscoop Goes op straat door datalek

Hoogerland in top 30 bij eenmalige rentree in profpelo­ton

Johnny Hoogerland heeft de Tour of Sharjah, zijn eerste UCI-koers in bijna zeven jaar, als 28ste afgesloten. De 39-jarige oud-prof uit Yerseke had in het algemeen klassement een achterstand van een kleine vier minuten op eindwinnaar Adne van Engelen.

31 januari