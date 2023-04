Goes bespaart anderhalf miljoen euro op zorgkosten: ‘Kritisch kijken of dingen ook goedkoper kunnen’

Veel gemeenten worstelen met de zorgkosten. Taken die veelal door het Rijk op hun bordje zijn gelegd, kosten veel geld. Te denken valt aan de jeugdzorg en WMO-taken als huishoudelijke hulp, dagbesteding, woningaanpassingen, hulpmiddelen en vervoer. In een poging de stijging van de kosten een halt toe te roepen, stelde de gemeenteraad van Goes het zogeheten ‘focusplan’ vast. ,,Dat was bedoeld om alles betaalbaar te houden, zodat zorg beschikbaar blijft voor mensen die het echt nodig hebben’’, benadrukt wethouder André van der Reest. ,,De kwaliteit van de zorg overeind houden was het primaire doel.’’