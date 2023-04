Goes heeft z'n eerste doneerring: ‘Ik dacht: daar heb je hem weer, met één van z’n ideeën’

We hebben het in dit geval niet over een sieraad, maar over een zogeheten doneerring. Het idee om dat soort ringen ook in Goes aan vuilnisbakken te bevestigen werd vorig jaar door Alting geopperd tijdens een raadsvergadering. Lukasse: ,,We hadden toen een beetje een ludieke discussie. In eerste instantie dacht ik: ‘oh, daar is André weer met één van z'n ideeën’. Maar uiteindelijk heb ik gezegd: ‘weet je wat, we steunen het en André krijgt van ons de eerste ring.’ Wie a zegt moet ook b zeggen, dus daarom staan we hier nu.’’