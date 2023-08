Goes Kinderstad laat alle kinderen een dag met elkaar spelen, sporten en knutselen

Ze stralen als ze vertellen over hun verkiezingscampagnes en over hun doelen voor Goes. Wethouder Nova wil een groener Goes met meer frisse lucht en Renee wil geen zwerfafval meer in de stad. De missie van de kinderburgemeester Joud is dat er voor alle kinderen veel activiteiten komen in Goes. ,,Welke afkomst je ook hebt, of je net nieuw bent in Goes of niet, alle kinderen groot en klein moeten allemaal kunnen meedoen.”