Goes komt bij HVCH in doelpuntrijk duel precies op tijd op schot

dag huis Herman en Rietje hebben mooie herinnerin­gen aan hun huis: ‘Na het tennissen zaten we met z’n allen in de serre te eten.’

Herman en Rietje van Schaik stonden jarenlang op de Middelburgse markt met hun stroopwafelkraam. Na een werkdag reisden ze terug naar hun woning in Den Haag, behalve in de zomermaanden. Dan woonden ze in hun tweede huis in de polder van Borssele. ,,We hebben hier altijd enorm genoten”, vertelt Rietje. Toch staat de woning nu te koop.