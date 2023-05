Goes laat zowel kwaliteiten als verbeterpunten zien

Het duel met Jodan Boys, dat nog vecht tegen degradatie, gaf een aardig beeld van het spel van Goes dit seizoen: een open wedstrijd waarin de formatie van Dennis de Nooijer snel en volop de aanval zoekt en veel kansen creëert, maar daardoor ook veel ruimte weggevend. Timo Lijbers, één van de nieuwelingen dit seizoen is direct uitgegroeid tot basisspeler: ,,In het begin was het wel even wennen, het gaat allemaal zoveel sneller. Maar ik heb in mezelf geïnvesteerd door afgelopen zomer door te trainen waardoor ik fit ben. Als je dan twee à drie keer per week met jongens mag trainen en spelen die al jarenlang op een hoger niveau spelen dan maak je vanzelf stappen.”