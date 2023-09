Goes mist zondag twee internationals

Devenda Dijkstra vervangt pechvolle Dinja van Liere op EK; ‘Dat zij blij voor mij was, luchtte me enorm op’

Dressuuramazone Devenda Dijkstra debuteert woensdag op het EK in Duitsland. De 26-jarige Vlissingse was de konijn die bondscoach Alex van Silfhout uit zijn hoge hoed toverde toen bleek dat Dinja van Liere niet beschikbaar was.