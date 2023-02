Goes-Odin’59: topduel in de subtop. ‘Met een gelijkspel kom je niet ver’

Wordt het nog wat met het Poelbos? Omwonenden mogen meepraten, maar: ‘Dat doen we al járen’

De grond is er bijna altijd nat, de bomen werden ziek en er is weinig geld om de paden fatsoenlijk te houden. Het Poelbos bij Goes is een zorgenkindje. Al zijn er ook lichtpuntjes.

7 februari