Goes wil half miljoen euro uittrekken voor organisaties die in problemen komen door hoge energierekening

Althans, als de gemeenteraad er binnenkort mee akkoord gaat. Burgemeester en wethouders willen een pot van in totaal een half miljoen euro aanmaken. De subsidie is bedoeld voor bijvoorbeeld stichtingen die dorps- en buurthuizen beheren. Zo kwam onlangs naar buiten dat het openhouden van het dorpshuis in ‘s-Heer Arendskerke in het geding was, omdat de prijzen de pan uitrijzen. De subsidie kan ook worden verstrekt aan onder meer culturele organisaties of sportverenigingen.