Goes wil minder dumpafval naast ondergrondse containers: ‘Maar helemaal oplossen, lukt niet’

update 20-jarige vrouw uit Hoedekens­ker­ke zwaarge­wond bij ernstig ongeluk in Wemeldinge

Bij een ernstig ongeluk op de Wemeldingse Zandweg (N671) bij Wemeldinge is vanavond een 20-jarige vrouw uit Hoedekenskerke ernstig gewond geraakt. De auto waarin de vrouw zat kwam ondersteboven in een sloot terecht. Naast twee ambulances werd ook de traumahelikopter opgeroepen. De vrouw ligt nog in het ziekenhuis.