Goes zit op het vinkentouw in vierde divisie. ‘Het zit allemaal dicht bij elkaar’

VIERDE DIVISIEDe competitie in de vierde divisie is in een cruciale fase beland, met de Zeeuwse ploegen nog altijd in de hoofdrol. Kloetinge is de koploper, terwijl Goes als nummer vier van de ranglijst op het vinkentouw zit. ,,Het wordt een belangrijk weekend’’, vindt trainer Dennis de Nooijer van Goes.