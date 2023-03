Goesenaar komt binnenkort weer eerder in aanmerking voor huishoudelijke hulp

Discotheek El Toro in Goes staat te koop: ‘Na 35 jaar is het mooi geweest’

Discotheek El Toro in Goes staat te koop. Eigenaar René Verhoef zegt dat het na 35 jaar welletjes is geweest. ,,Ik merk dat die nachten tot 5.00 uur me steeds zwaarder gaan vallen.”