Goesenaren (41 en 15) aangehouden na steekpartij met 2 gewonden

MET VIDEO Kinderen Kohnstamm­school Goes genieten bij het voorlees­ont­bijt van Maximili­aan Modderman

Kinderen in pyama’s en onesies, een verse voorleesjuf en vooral veel vrolijke gezichten; het was woensdagmorgen weer tijd voor het Nationale Voorleesontbijt op de Kohnstammschool in Goes.

25 januari