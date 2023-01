Groene studenten maken het terrein van de stoomtrein een stukje mooier: ‘Hoop op blijvende samenwerking’

Al sinds oktober is een groepje van pakweg tien studenten in wisselende samenstelling elke donderdag in de weer bij de SGB. Die heeft op haar terrein een naoorlogse noodwoning geplaatst. Na de Tweede Wereldoorlog was er een tekort aan huisvesting. Treinwagons deden daarom dienst als tijdelijke woning. Het exemplaar dat de SGB op de kop heeft getikt, heeft destijds onder meer in Utrecht gestaan. De SGB wilde er ook wel een mooie tuin bij hebben. Daar kwamen de leerlingen van Scalda Groen om de hoek kijken. Het aanleggen van de tuin is voor hen een mooie praktijkoefening. ,,We doen het helemaal echt’’, legt docent Martijn van Tilburg van Scalda uit. ,,De SGB is de opdrachtgever en deze jongens moeten er in overleg met deze organisatie iets moois van maken.’’