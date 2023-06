Grote oren en lange neuzen: Vijftig bekende Zeeuwen staan als karikatuur in boekje ‘Zeeuwse Koppen’

Dat klinkt allemaal vreemder dan het is. In het kleine geschiedenisboekje staan namelijk geen foto’s of gewone tekeningen van de beschreven personen, maar door Herman Nauta gemaakte karikaturen. Zulke spotprenten moeten het nu eenmaal hebben van overdrijving. ,,Het was leuk om te doen’’, vertelt de tekenaar uit Kapelle. ,,Soms ook wel lastig trouwens, omdat van bepaalde personen weinig of zelfs geen foto’s bestaan. Neem Melis Stoke. Daar is gewoon niks van te vinden. Hem heb ik maar gewoon een grappig hoofd gegeven.’’