Heleen en Caroline verloren op jonge leeftijd hun partner: ‘Rouw draag je je leven lang met je mee’

Arrestatie­team doet inval na onwelwor­din­gen in Kortgene

Het arrestatieteam (AT) van de politie is woensdagavond een woning aan de Willem Alexanderstraat in Kortgene binnengevallen vanwege het vermoeden van een drugslaboratorium. Eerder op de avond werden meerdere personen onwel in deze straat. Bij de inval werd uiteindelijk niets bijzonders aangetroffen.