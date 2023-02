Herenboeren laten hun oog vallen op de monumentale Hoeve Van der Meulen bij 's-Heer Abtskerke

Ravage op A58 mogelijk veroor­zaakt door bestelbus­je dat met hoge snelheid over de vlucht­strook reed, Hagenaar (22) rijbewijs kwijt

Een zwaar ongeval vrijdagmiddag op de A58 is mogelijk veroorzaakt door een bestelbus die met hoge snelheid over de vluchtstrook reed bij Waarde. Twee personen zijn naar het ziekenhuis gebracht, de politie hield de zes inzittenden van de bestelbus aan. Uit onderzoek is vandaag gebleken dat de bestuurder een 22-jarige man uit Den Haag was. De andere vijf zijn geen verdachten meer.