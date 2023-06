‘Het hoeft niet in blote kont’; waarom Roze Zaterdag voor iedereen een feest is

Boete van 69.500 euro voor Vlissings entertain­ment­be­drijf dat jongeren zonder arbeids­over­een­komst inzette

Entertainmentbedrijf De Animatie Compagnie uit Vlissingen krijgt een boete van 69.500 euro voor het werken met veelal jonge entertainers zonder die in loondienst te nemen. Dit is de uitkomst van een rechtszaak die is geëindigd bij de Raad van State. De Animatie Compagnie had honderden jongeren in een flexpool die in de zomer op campings aan het werk konden als entertainer voor kinderen.