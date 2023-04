Het moet anders met de Grote Kerk in Goes: ‘Maar we gaan er geen Jumbo in vestigen, hoor’

Vrouw weigert blaastest na aanrijding, rijdt stiekem naar huis als agenten vertrekken voor reanimatie

Een vrouw is haar rijbewijs kwijtgeraakt omdat ze haar blaastest wilde ontwijken door weg te rijden toen de dienstdoende agenten naar een reanimatie in de buurt vertrokken. Ze was kort daarvoor weggereden bij een aanrijding in het Zeeuwse Kapelle.