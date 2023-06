Hoger beroep Hoek-voetballers Schalkwijk en James van de baan; op laatste moment schikking getroffen met Goes

Donderdagmiddag zou bij het gerechtshof in Den Bosch het hoger beroep dienen. Dat was door de advocaten Ronny Nobus en Anneline Nieuwenhuijse, die de twee voetballers vertegenwoordigen, aangetekend. Zij konden zich niet vinden in de uitspraak van de kantonrechter in Middelburg, die in oktober 2022 beide spelers een boete oplegde van 5000 euro wegens contractbreuk en beiden 1261 euro aan proceskosten wilde laten betalen.