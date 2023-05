Honderden jongleurs komen volgende week naar Goes: ‘De Fight Night wordt spectaculair’

Gijs van den Broeke geeft visite­kaart­je af tijdens jongeren­wed­strijd ringrijden in Kapelle

De jongerenwedstrijd van de Zeeuwse Ringrijders Vereniging is op zaterdag 6 mei gewonnen door Gijs van den Broeke. Om te winnen van zijn 28 concurrenten tot en met achttien jaar moest Van den Broeke alle dertig ringen raak steken. De overwinning van de jongerenwedstrijd - die dit jaar werd gehouden in Kapelle - is extra knap omdat de rijder van de afdeling Gapinge deze prestatie in 2021 en 2022 ook al wist neer te zetten.