Hoofdrol voor Claude de Smit bij winnend Goes: ‘Het was heel dom...’

Danny Vera in najaar niet acht, maar twaalf keer in de Oostkerk

Danny Vera geeft in november vier extra concerten in de Oostkerk in Middelburg. De kaarten voor de acht eerder aangekondigde optredens (in de periode van donderdag 26 oktober tot en met zondag 5 november) waren afgelopen zaterdag in mum van tijd tijd uitverkocht.