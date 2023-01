Huseyin Dogan wordt weer hoofdtrainer

Burgemees­ter sluit huis Zijpe­straat Zierikzee in verband met drugshan­del

Bij een onderzoek van de politie in een woning aan de Zijpestraat in Zierikzee is een grote hoeveelheid drugs gevonden. Omdat er vermoedelijk ook sprake was van handel, heeft burgemeester Jack van der Hoek het huurhuis vandaag voor de duur van drie maanden gesloten.

29 december