In De Horst aten ze elke dag met lange tanden, maar dat is voorbij: ‘Cederhof levert nu maaltijden. Veel lekkerder’

Op nummer 212 in De Horst geurt het naar boontjes. ,,Inderdaad, snijboontjes met rijst en een gehaktballetje. Het ruikt heerlijk en het zal vast ook zo smaken. Sinds begin december eten we versbereide maaltijden van Cederhof. We mochten het een weekje op proef proberen. Het is een wereld van verschil met de koelvers-maaltijden die we van leverancier Tafel Thuis kregen. De kwaliteit holde achteruit. Je at om je te vullen, maar een feest voor de smaakpapillen was het niet. En ook niet zo vers als van Cederhof. Bovendien kun je bestellen wat je wilt. Klasse!”, recenseren Arend (97) en Marianne (92).

‘Eet smakelijk’, zegt medewerkster Harmien van De Horst als ze de maaltijd op tafel zet. Eén schotel voor twee personen? Marianne: ,,Op onze leeftijd heb je niet zoveel meer nodig. We verdelen dit netjes over twee borden.” Want met twee vorken in hetzelfde bord prikken, dat is taboe in huize Ruijsink. ,,Wij zijn niet de Aardappeleters van Van Gogh”, grapt Arend. Dan vallen ze aan. ,,Goed eten is belangrijk om in conditie en op gewicht te blijven. Het is wel fijn als het ook echt lekker is.”