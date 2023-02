In de meeste Zeeuwse klassen is weinig te merken van busstaking

wk veldrijden Senna Remijn opent Zeeuwse Zondag op WK veldrijden met zilveren medaille: ‘Dat voelt als een overwin­ning’

De eerste Zeeuwse medaille-kandidaat is over de dam op de slotdag van het WK veldrijden in Hoogerheide. Senna Remijn pakte zondagmorgen het zilver in de titelstrijd bij junioren. ,,Léo was vandaag gewoon te sterk", zo kon de eerstejaars junior ut Wolfphaartsdijk zich neerleggen de tweede plaats achter de Fransman Léo Bisiaux. ,,Het feit dat ik in het tweede deel van de wedstrijd mijn tweede plaats kon vasthouden, voelt al als een overwinning op zich.”

