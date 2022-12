In nieuw dierenuitvaartcentrum in Goes worden dieren niet gecremeerd, maar opgelost in water

Het dierenuitvaartcentrum komt aan de Verrijn Stuartweg, waar Janny van Gentevoort en haar dochter Dayony Goudzwaard nu al een regulier uitvaartcentrum hebben. Beide voorzieningen zullen voorlopig naast elkaar bestaan. Wel in aparte ruimtes, met elk hun eigen ingang. Iemand die het afscheid van z'n huisdier komt regelen, komt niet in het ‘gewone’ uitvaartcentrum en andersom ook niet.

Heel belastend

Met het oog op de toekomst liepen moeder en dochter al langer met het idee rond om een dierenuitvaartcentrum te openen. Janny loopt tegen de zeventig, maar Dayony ziet het niet zitten om de reguliere uitvaartonderneming van haar moeder over te nemen. Iets wat Janny goed begrijpt. ,,Dit beroep is heel belastend. Je kunt altijd worden gebeld. Op moederdag, als je net sinterklaas aan het vieren bent... Toen Dayony trouwde, had ik zoiets van: ‘als ik nu maar niet word gebeld.’ Je staat altijd aan. Als het je roeping is, zoals bij mij, houd je dat wel vol. Maar Dayony is er natuurlijk ook maar gewoon ingerold, omdat ik het deed.''