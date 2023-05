Inhaalmanoeuvres en fotofinishes op de veste in Goes: de eerste badeendjesrace was een groot succes

Het leek wel een soort Tour de France, maar dan in het water in plaats van op de weg en met eendjes in plaats van wielrenners. Er waren koplopers, demarrages, inhaalmanoeuvres, fotofinishes en zelfs een bezem-eend. Mede vanwege het goede weer stoomde de Voorstad in Goes zaterdagmiddag vol voor de eerste badeendjesrace van de stichting What Goes On. De opbrengst is bedoeld om kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen een dagje Efteling te kunnen aanbieden. ,,Het is belangrijk dat deze kinderen leuke verhalen kunnen vertellen als ze na de vakantie terug op school komen, zoals hun vriendjes dat ook kunnen’’, legde Marjo van Klooster uit.