Janick en Eric houden al tien jaar technofeesten in Zeeland: ‘Trots op hoe we zijn gegroeid’

Het feest vindt plaats op het parkeerterrein van Bax Music in Goes. ,,We pakken het groot aan’’, zegt Janick Megroot uit Heinkenszand, die FIJN Events samen met dorpsgenoot Eric Clement bestiert. ,,We hebben deze keer drie area's. Eén ervan staat in het teken van hard-techno. Dat is een nieuwe stroming, die onder jongeren heel populair is. Pas nog heb ik met Reza (Reza Geleedst, ook een organisator van dancefeesten, red) een hard-techno-feest gehouden. Dat was helemaal uitverkocht. Maar natuurlijk houdt niet iedereen ervan. Op de twee andere stages krijgen de bezoekers tijdens ons jubileumfeest gewoon wat ze gewend zijn van FIJN.’’

Begonnen in klein cafeetje

FIJN Events werd tien jaar geleden geboren in het inmiddels niet meer bestaande cafeetje Time Out aan de Magdalenastraat in Goes. Janick Megroot was in die tijd als begin-twintiger al volop actief als dj en vond dat het tijd was voor een technofeestje. Van de cafébaas mocht hij dat houden in de Time Out. Veel meer dan twintig mensen waren er niet, simpelweg omdat er niet meer bezoekers in het café pasten. Maar iedereen vond het leuk. Eric Clement was één van hen. Hij was in die tijd ook al actief als dj. Het tweetal sloeg daarna de handen ineen om het techno-genre in Zeeland op de kaart te zetten.